Roma - Lazio, Fonseca conferma la difesa a 4: il punto sui giallorossi

Il countdown sta per terminare. Manca sempre meno al derby della Capitale in programma questa sera alle 20:45. Come arriva la Roma alla gara? I giallorossi non stanno vivendo un grande periodo di forma all'interno di una stagione deludente per Fonseca e il suo staff. Nelle ultime 4, Dzeko e compagni hanno raccolto solo tre punti in casa con il Crotone e capitolando contro Sampdoria, Cagliari e Inter. Prima del suo addio, il tecnico portoghese vuole riscattare il brutto finale di stagione che ha visto la sua squadra arrendersi malamente anche contro il Manchester United. Fonseca conferma la difesa a quattro con Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres davanti a Fuzato, favorito su Mirante per un posto tra i pali. I due centrocampisti centrali saranno Cristante e uno tra Darboe e Villar. La batteria dei trequartisti sarà composta da Pellegrini e Mkhitaryan e uno tra El Shaarawy e Pedro che agiranno alle spalle dell'unica punta Dzeko, in leggero vantaggio nel ballottaggio con Borja Mayoral.