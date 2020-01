Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Acerbi il migliore, i big mancano l'appuntamento

Un pareggio che vale oro per la Lazio quello maturato nel derby, visti e considerati anche i risultati delle altre dirette avversarie. Una prova però tutto sommato negativa da parte degli uomini di Inzaghi, che in diversi mancano all'appuntamento con la stracittadina: Strakosha sbaglia e ha responsabilità sul gol di Dzeko, Luis Alberto appannato, Leiva imperfetto, Correa inconcludente, Immobile non colpisce. A salvare tutto ci pensa Acerbi con la collaborazione di Pau Lopez, sufficienti i subentrati. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5, Luiz Felipe 7 (45' Patric 6), Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5 (71' Parolo 6), Lulic 6, Correa 5 (75' Caicedo sv), Immobile 6, Inzaghi 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5,5, Luiz Felipe 6,5 (45' Patric 6), Acerbi 7,5, Radu 7, Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5 (71' Parolo 6), Lulic 5, Correa 5,5 (75' Caicedo 6), Immobile 5, Inzaghi 6.

IL MESSAGGERO: Strakosha 4.5, Luiz Felipe 6,5 (45' Patric 5), Acerbi 6, Radu 6, Lazzari 5, Milinkovic-Savic 5.5, Leiva 5, Luis Alberto 5 (71' Parolo 5.5), Lulic 5, Correa 5.5 (75' Caicedo 5.5), Immobile 5, Inzaghi 5.

IL TEMPO - Strakosha 5, Luiz Felipe 6 (45' Patric 6), Acerbi 7, Radu 6, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 5,5 (71' Parolo 6), Lulic 5, Correa 5,5 (75' Caicedo 6), Immobile 5,5, Inzaghi 5,5.

CORRIERE DELLA SERA - Strakosha 4,5, Luiz Felipe 6,5 (45' Patric 5), Acerbi 7,5, Radu 5,5, Lazzari 5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5, Luis Alberto 5 (71' Parolo sv), Lulic 5, Correa 6 (75' Caicedo sv), Immobile 5, Inzaghi 5.

LIBERO - Strakosha 5, Luiz Felipe 5,5 (45' Patric 5,5), Acerbi 7, Radu 6, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 6, Luis Alberto 5,5 (71' Parolo sv), Lulic 5, Correa 5,5 (75' Caicedo sv), Immobile 5.

LA STAMPA - Strakosha 5, Luiz Felipe 5,5 (45' Patric 5,5), Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 5, Leiva 5,5, Luis Alberto 4,5 (71' Parolo 6), Lulic 5, Correa 5 (75' Caicedo 6), Immobile 5, Inzaghi 5,5.