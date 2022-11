Roma-Lazio, sorpresa magliette: la scelta della società biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Manca sempre meno al calcio d'inizio del derby della Capitale. L'Olimoico è pronto per ospitare la prima stracittadina stagionale, terza in totale tra Mourinho e Sarri. Negli spogliatoi è tutto pronto per accogliere i protagonisti che tra poco calcheranno il terreno verde di gioco. La scelta abbastanza a sorpresa dell'ultima ora riguarda il colore delle magliette della Lazio. La società, infatti, ha deciso di disputare il big match con la divisa bianca, ovvero la seconda, già utilizzata nelle vittoriose trasferte di Bergamo, Firenze e Cremona ma anche contro Sampdoria e Torino. Per la Roma invece casacca giallorossa.