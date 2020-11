Roma, le casse piangono: Friedkin pensa di lasciare Piazza Affari

Da quando Friedkin ha preso in mano la Roma, è in atto una vera e propria rivoluzione all'interno della società. Uno dei tanti progetti per rilanciare il club, data la situazione economica disastrosa degli ultimi anni, sarebbe quello di uscire dalla Borsa. Come riporta il Corriere dello Sport, i motivi sarebbero molteplici e anche validi: in queste condizioni finanziarie, con un gap enorme fra costi e ricavi e il bilancio in negativo, non ci sono le condizioni per prospettare ritorni economici che il mercato richiede. Per poter richiedere il delisting, Friedkin ha bisogno del 95% minimo delle quote e per questo ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto della quota in mano ai piccoli investitori.