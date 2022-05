Roma, Mancini che fai? Schiaffi e pugni ad Afena-Gyan durante la premiazione - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo circa 14 anni di astinenza la Roma torna a vincere un trofeo e conquista la Conference League, terza competizione più importante in Europa. Grande festa in casa giallorossa per il traguardo conquistato dopo aver battuto squadre come Bodo/Glimt, Zorya, CSKA Sofia, Vitesse, Leicester e in finale il Feyenoord. Ha sorpreso un po' tutti però l'atteggiamento di Gianluca Mancini che, nel corso della premiazione, ha riversato tutta la sua rabbia sul giovane Afena-Gyan. Uno schiaffo e un pugno del difensore giallorosso verso il suo compagno di squadra che cerca di allontanarsi. Troppa adrenalina o qualche conto in sospeso, il gesto è stato comunque ripreso dalle telecamere e sta facendo discutere molto sul web.