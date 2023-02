Roma, Mourinho infastidito: "Non capisco perché giochiamo ogni 3 giorni. Zaniolo? Non commento"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In semifinale di Coppa Italia ci andrà la Cremonese. La squadra di Ballardini sfiderà quindi la Fiorentina il prossimo aprile, un pass guadagnato grazie alla pesante vittoria di questa sera contro la Roma all'Olimpico per 1-2. Al termine del match, uno scoraggiato Josè Mourinho ha commentato l'insoddisfacente prestazione dei suoi uomini:



“Complimenti alla Cremonese. Questa è una coppa strana che fa gioire sempre le squadre che l’hanno scorso non erano in serie A o sono attualmente nella parte bassa della classifica. Hanno ancora più merito per questo. Noi paghiamo per un primo tempo orribile, di un livello molto basso. Abbiamo commesso due errori individuali, c'è stata una buona reazione ma loro si sono difesi con tanta gente e noi abbiamo avuto poca fortuna. Ho imparato da tanti anni a nnn piangere per le sconfitte e a guardare sempre la prossima partita. La nostra è una rosa che fa fatica con le rotazioni, fatica a giocare 3 partite a settimana, ma oggi emeritiamo di pagare per questo primo tempo.

Contro il Napoli meritavamo un risutato completamente diverso, abbiamo fatto una grande partita. Oggi non posso dire di essere orgoglioso, ma questa partita è finita e tocca agli altri commentare, io il mio lavoro è pensare al fatto che ho un’altra partita tra 3 giorni.

Pentito di non aver messo subito i titolari? Quando senti dall'infermeria, prima della partita, che un giocatore sta nella "zona di rischio" cosa fai? Penso al fatto che c'è un’altra partita sabato e non abbiamo una rosa che non ci permette di avere infortunati. Se oggi avessi scelto Paulo Dybala titolare, poi si faceva male e stava fuori per un mese? Possiamo essere felici per il passaggio del turno in Coppa ma poi non lo abbiamo per un mese. Oggi è un po’ strano per me capire perchè abbiamo giocato dato che rigiochiamo sabato. Mi hanno detto che ci sarà la partita di rugby. Ma non capisco perchè giochiamo sabato. Per una squadra come noi è sempre la vecchia storia.

Non commento le parole di Zaniolo. La proprietà è stata chiara e non ho intenzione di commentare".

