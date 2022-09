Roma, Mourinho: "Rivalità con la Lazio? Non ci penso". Anche se...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Spesso e volentieri Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha attaccato o stuzzicato l'ambiente Lazio nelle sue interviste pre e post partita. Il tecnico portoghese si è dimostrato un personaggio che ama scaldare gli animi, usando le parole come mezzo per creare confusione o trovare alibi dopo le sconfitte. Anche per questo stupiscono le sue dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport, che è riuscita a far intervenire il tecnico in esclusiva ai propri microfoni, in merito alla concorrenza tra i due club della Capitale: "La rivalità con la Lazio? Ho vissuto in altre città in cui esisteva una forte rivalità fra due o anche più club. Sono abituato, non ci faccio caso".