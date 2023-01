Roma, Mourinho: “Zaniolo vuole andare via, ma se non ci sono offerte!”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante si fanno sempre più vive le voci che accostano Nicoló Zaniolo a diversi club europei, come Tottenham e West Ham, ma anche al Milan (con i contatti già avviati tra il club rossonero e l'agente del giallorosso), Josè Mourinho sembra abbastanza sicuro di potersi tenere ancora stretto il numero 22.

Ecco le sue parole a DAZN nel post gara di Spezia - Roma:

"Il direttore ha parlato e per me ha parlato bene. L'importante è che abbiamo vinto la partita, che abbiamo fatto un bel gioco di squadra e poi vediamo cosa succede. Ho la mia opinione e la mia sensazione, ovvero che il primo febbraio lui sarà qui. Il mercato è aperto, esiste la voglia obiettiva di Nicolò di andare via. Ma secondo me finirà così".

"Lui ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via. Anche a me piacerebbe stare a cena a Londra con la mia famiglia stasera, invece sono qui".

"Lui è un giocatore importante di mercato e le cose che sono sul tavolo sono impossibili da accettare per la società. Quando c'è una grande voglia di andare via di solito questa voglia è accompagnata da un'offerta importante e difficile da rifiutare. Invece non c'è niente sul tavolo, o poca cosa. Per questo la mia sensazione è che l'1 febbraio sarà qui".

"Chi lavora e merita di giocare gioca, chi lavora meno e non merita di giocare non gioca. E qualche volta si fanno anche delle ingiustizie come ho fatto io oggi, o spesso, lasciando in panchina gente che lavora tanto per giocare. Cerco di fare sempre il meglio per la squadra, questo dal primo giorno da allenatore fino all'ultimo. Cerco di fare sempre quello che io penso che sia meglio per la squadra. Se Nicolò sarà con noi sarà un giocatore in più".