Roma, problemi per Dybala: le sue condizioni. E contro il Venezia...

Si è fermato Paulo Dybala. L'argentino è uscito anzitempo dall'esordio in Europa League della Roma contro l'Athletic Bilbao per un fastidio al flessore sinistro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, però, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma solo di un affaticamento muscolare. Nessuna lesione, quindi, così come per Celik, anche lui con un problema all'adduttore della gamba destra. L'argentino salterà la gara contro il Venezia, mentre il turco potrebbe recuperare almeno per la panchina. È pronto a rientrare in gruppo, invece, Lorenzo Pellegrini.