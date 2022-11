Roma, società spaccata in due: la 'guerra' tra Mourinho e Tiago Pinto

Fonte: Romanews.eu

Le due amichevoli in Giappone contro Nagoya e Yokohama hanno confermato quello che il campionato aveva già dimostrato in questa prima fase. La Roma non è ancora rodata, un po’ per la mancanza di alcuni giocatori chiave, un po’ perché in generale le aspettative iniziali sono state deluse. José Mourinho, come ricorda La Repubblica, vorrebbe alcuni colpi a gennaio, ma i paletti che l’Uefa ha imposto alla Roma non glielo permettono. L’obiettivo finanziario è di chiudere l’anno col bilancio in attivo ed è vietato aumentare il monte ingaggi. La Roma monitora comunque alcuni obiettivi, e cerca di trovare gli incastri giusti per piazzare qualche colpo. Tiago Pinto studia una soluzione, Mourinho aspetta.