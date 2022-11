Roma, Zalewski: "I miei amici? Tutti laziali..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nicola Zalewski farà il suo esordio al Mondiale nella gara della Polonia contro il Messico. Il calciatore della Roma si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport in cui ha svelato anche un retroscena particolare del suo paese di nascita: "Ho più amici romanisti o laziali? Purtroppo sono prevalentemente laziali a Poli. Però tutti tifano per me", le parole del giocatore.