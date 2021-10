Roma, Zaniolo potrebbe esserci contro il Napoli: l'esito degli esami

Respiro di sollievo in casa Mourinho. Zaniolo ieri sera nel match contro la Juventus era uscito dal campo nel primo tempo per un problema al ginocchio sinistro. Come riporta il corriere dello sport, la risonanza alla quale si è sottoposto ha escluso lesioni e ogni tipo di serio problema. Il ragazzo rientrerà dunque a Trigoria e lavorerà per recuperare anche in vista del Napoli. Le condizioni verranno valutate di giorno in giorno e Mourinho spera di averlo per il big match di domenica prossima.