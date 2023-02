Salernitana, buone notizie per Nicola: un titolare tornerà per la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra poco più di due settimane, il 19 febbraio, la Lazio scenderà in campo all'Arechi contro la Salernitana con l'obiettivo di portare a casa i tre punti e riscattare l'1-3 dell'andata. Proprio in vista di quella sfida i granata di Nicola potrebbero recuperare un titolare assente ormai da mesi: Pasquale Mazzocchi. Il terzino, che in questa stagione si stava distinguendo con prestazioni di alto livello, è reduce da un'operazione al legamento crociato che lo ha costretto a restare out per ben tre mesi. Il peggio, però, sembrerebbe ora alle spalle e dopo l'ultimo controllo Mazzocchi ha messo nel mirino la Lazio per tornare a sgasare sulla fascia.