Salernitana, la ripresa agli ordini di Martusciello: la scelta su Dia

© foto di www.imagephotoagency.it

Riprendono questo weekend gli allenamenti della Salernitana in vista del prossimo campionato di Serie B. Tutti, o quasi, agli ordini di Martusciello presso il centro sportivo Mary Rosy. Da valutare le condizioni di quattro calciatori fermi a causa di un infortunio: Tongya, Gentile, Bradaric e Sambia. Al lavoro anche tutti i calciatori considerati in uscita dal club campano. Si allenano con il resto del gruppo in attesa di conoscere il proprio futuro Daniliuc, Coulibaly, Bonazzoli e Dia. L'attaccante senegalese è finito in orbita Lazio come possibile soluzione offensiva, ma il club capitolino deve prima pensare alle uscite.