Salernitana, Sabatini studia già i nuovi colpi: nel mirino Perotti e un ex Lazio

La missione salvezza per la Salernitana è difficile ma non impossibile. Per centrare l'obiettivo servirà anche una grossa mano dal mercato invernale. Per questo, il nuovo presidente Iervolino ha deciso di affidarsi all'esperto Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo. L'ex Lazio e Roma si è messo subito all'opera e sta valutando alcune occasioni da aggiungere alla squadra di Colantuono. I primi due nomi hanno già fatto venire l'acquolina in bocca ai tifosi granata. Sulla lista dei desideri del club campano, infatti, sono finiti l'ex Roma e Genoa Diego Perotti e l'ex Lazio, Inter e Juve Hernanes che in una recente intervista ha dichiarato che gradirebbe un ritorno in Italia. Entrambi sono svincolati e a caccia di rilancio. La Salernitana ci pensa seriamente.