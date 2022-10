Sampdoria, casting allenatore: sondato un eroe del 26 maggio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella della Sampdoria è stata la peggiore partenza della sua storia in Serie A. I soli due punti raccolti in otto partite non sono, ovviamente, bastati per salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato nella giornata di ieri. La società blucerchiata si è subito messa alla ricerca di un nuovo allenatore e, dopo aver avviato i discorsi con Dejan Stankovic, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, avrebbe sondato anche un altro ex Lazio: Vladimir Petkovic. L'allenatore eroe del 26 maggio conosce bene il campionato italiano e porterebbe a Genova una notevole esperienza internazionale ma, per il momento, le sue richieste semberebbero essere troppo alte.