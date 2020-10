Sampdoria, Ferrero: "Tifosi allo stadio? All'Olimpico possono entrare 20 mila persone"

La questione sulla riapertura degli stadi e non solo. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 durante Un Giorno da Pecora. I blucerchiati saranno i prossimi avversari della Lazio in campionato nel match di sabato ore 18.

MILLE SPETTATORI - "Una cosa che non ho mai capito. Ci sono dei professoroni che fanno una cosa che non si può dire, paragonano le discoteche agli stadi. Ma se all'Olimpico metti 20mia persone in uno stadio da 70mila non le vedi nemmeno. Lo stadio Marassi di Genova porta 45mila persone, se ne fai entrare 15mila non le vedi. Dobbiamo riportare le gente allo stadio".

AIUTI RICEVUTI - "Io sono l’uomo più penalizzato d’Italia, perché ho i miei interessi nel calcio e nei cinema. Per cultura e sport lo Stato non dà niente."

PROPOSTA DI CANDIDARSI A SINDACO DI ROMA - "Me lo hanno già proposto 4 anni fa. Io vorrei fare una cosa serissima, andare da solo con una lista civica. Lo slogan? Vota Ferrero per un voto sincero…"