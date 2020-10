Sampdoria - Lazio, Costacurta: "I biancocelesti hanno avuto sicuramente un problema"

La Lazio non riesce a tornare in campo decisa, dopo la sosta per le nazionali, e rimedia sul campo della Sampdoria una pesante sconfitta. Davanti le telecamere di Sky Sport, Billy Costacurta ha analizzato il match: "Oggi c'è stato sicuramente un problema nella Lazio, leggendo anche le statistiche della gara. Erano in pochi e si continua a pensare che le risorse dalla panchina non bastino". Un problema di fondo che Inzaghi è chiamato a risolvere entro martedì, giorno del debutto in Champions per i biancocelesti.