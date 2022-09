Sampdoria-Lazio, Gila contento a metà: "Felice per l'esordio, meno per il risultato"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una beffa dura da accettare quella subita ieri dalla Lazio a Marassi contro la Sampdoria, ma che dovrà dare la carica per la prossima partita. La squadra di Sarri, dopo esser stata in vantaggio per quasi tutto il match, si è vista pareggiare nei minuti finali dalla Sampdoria, passando da una vittoria in tasca a due punti persi. Forse questo spiega la felicità a metà di Mario Gila che, subentrando all'82' al posto di uno stremato e acciaccato Romagnoli, ha fatto il suo esordio con l'aquila sul petto e nel massimo campionato italiano. Tramite il proprio profilo Instagram il difensore centrale, ex Real Madrid, si è espresso così sulla serata di ieri: "Felice per l’esordio ufficiale in Serie A, un po’ meno per il risultato ma siamo sulla strada giusta". Gioia, delusione, ma tanta speranza: la via intrapresa dalla Lazio è quella giusta, i risultati arriveranno e con continuità, parola di Mario Gila.