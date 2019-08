Sampdoria - Lazio, Inzaghi: "Potevamo fare più di tre gol, io fortunato ad essere qui"

Al termine di Sampdoria - Lazio, il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto molto bene, giocando su un campo non semplice con tanta personalità. Avevo detto ai ragazzi che qui a Marassi non sarebbe stato semplice esordire, lo avevo già fatto da giocatore. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto tre gol ma potevamo farne di più. Milinkovic? Lo avevo detto, aveva lavorato molto bene in ritiro. Negli ultimi giorni aveva avuto un problema ma ha recuperato e l'ho fatto giocare. Non è giusto oggi parlare di un singolo perché tutti hanno fatto bene: Luis Alberto ha dato dei palloni stupendi, su Parolo posso sempre contare e infatti ha sostituito Leiva facendo una partita da mediano che sembrava fosse il suo ruolo naturale. Quando puoi allenare giocatori del genere parti in vantaggio".

FAMIGLIA LAZIO - "Stimoli? C'è pericolo di perderne dopo quattro anni ma ho la fortuna di avere ragazzi straordinari e uno staff che lavora tantissimo per preparare allenamenti e partite. Proviamo sempre a diversificare, c'è rischio di appiattirsi ma i miei giocatori sono dei professionisti che tengono tantissimo alla maglia. Avendo due mezzali di qualità come Luis Alberto e Milinkovic non gli si può chiedere di uscire sui terzini tutta la partita, abbiamo la fortuna di avere ottimi quinti e stasera Lulic e Lazzari hanno fatto benissimo. Stasera l'avevamo preparata così, se non si alzano mai i quinti fatichi ad alzare il baricentro fermo restando che i nostri attaccanti hanno fatto un grande lavoro".

Il mister biancoceleste ha poi espresso il suo punto di vista sul match ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un bellissimo esordio. Bravi a prepararla e bravi i ragazzi a mettere in pratica tutto ciò che avevamo preparato. Abbiamo mantenuto un buon ritmo, poi ho la fortuna di avere giocatori bravi come nel caso del primo gol. E' un bel viatico per la gara di domenica, ma adesso dobbiamo essere bravi a recuperare energie e forze perché il derby è una partita a sé. La Sampdoria ha giocatori importanti, un grande pubblico e un bravo allenatore, sono certo che farà un buon campionato. Non è mai facile esordire perché devi mettere subito in pratica quanto fatto in 45 giorni. Siamo stati bravi ad ottenere subito una grande vittoria. C'è già il pensiero al derby. Giusto goderci questa vittoria ma da domani penseremo subito a domenica. La prepareremo nel migliore dei modi. Ero fiducioso in una buona prestazione, ma vincere in questo campo non è mai facile"

LAZZARI - "Un giocatore che abbiamo fortemente voluto. Si è messo subito a disposizione. Ha avuto questo piccolo incidente, lunedì è stato operato e martedì già voleva allenarsi. Il suo subentrato Marusic poi ha fatto altrettanto bene".

SAMP - LAZIO, LE PAGELLE DE LALAZIOSIAMONOI

SAMP - LAZIO, L'EDITORIALE DI ALESSANDRO ZAPPULLA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE