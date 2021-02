Sampdoria, Papa Francesco riceve in visita la squadra prima della Lazio - FOTO

Sabato alle ore 15:00 la Lazio affronterà la Sampdoria allo Stadio Olimpico, in un match importantissimo e valido per la 23esima giornata di Serie A. Nella giornata odierna la squadra di Ranieri, arrivata già a Roma, è stata ricevuta in visita da Papa Francesco in Vaticano. Al pontefice è stata consegnata dal club e dal Presidente Ferrero in persona, una maglia speciale a lui dedicata.

Lazio, Inzaghi: "Siamo concentrati sulla Sampdoria, difficile fare turnover"

Lazio - Sampdoria, le probabili formazioni: quante incognite per Inzaghi

TORNA ALLA HOME PAGE