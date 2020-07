Sampdoria, Ranieri: "Sono aperti i cinema, perchè non far entrare gli abbonati?"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri, dopo la sconfitta per 2-0 a Bergamo, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della speranza di rivedere a breve i tifosi sugli spalti: "Senza i tifosi è un calcio amorfo, veramente brutto. Se ancora non si possono far entrare i tifosi, mi auguro che più in là si possa fare. Se si sono aperte le sale cinematografiche perché non aprire almeno agli abbonati. Distanziamoli, facciamo qualcosa perché è veramente brutto giocare così".