Saná Fernandes incanta la Lazio. Il baby talento proposto a Tare da un ex biancoceleste

Saná Fernandes giovane talento della Lazio. Soltanto 16 anni ma sta già facendo parlare di sé. Sembra un ottimo prospetto. Nell'esordio in Primavera il 17 settembre con il Monopoli, gli sono bastati due minuti per segnare il primo gol: ha timbrato il cartellino al “Fersini” nella gara terminata sul 5-0. Si è confermato al “Green” nel derby Under 18 contro la Roma. Segnando una rete e guadagnandosi due rigori. Il primo dei quali terminato sul palo. Ha grande velocità palla al piede e molti guizzi.

PROFILO - Nazionalità potoghese, classe 2006, è nato a Bissau, capitale della Guinea Bissau. Preso in estate dopo quattro anni trascorsi nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Proposto alla fine della scorsa estate da Fernando Couto, ex difensore biancoceleste in visita a Formello. Il ds Tare non si è fatto sfuggire il ragazzo e l'ha acquistato. Trattativa resa possibile grazie ai buoni rapporti con l'agente Pastorello. Il ragazzo ha un fratello calciatore Joelson Fernandes che gioca nel Basilea ed è nel giro dell'Under 21 portoghese. Il papà Eusebio Mango, è stato premiato per due volte consecutive miglior uomo d'affari di calcio della Guinea. Il ragazzo spera di realizzare i propri sogni alla Lazio.

FUTURO - A tale proposito ha rilasciato in patria le seguenti dichiarazioni: “Sono tra i migliori club al mondo, il mio obiettivo è arrivare in prima squadra”. Ha fatto qualche seduta di allenamento agli ordini di Sarri. Ed ha suscitato ottime impressioni. Nel presente Sanà dovrà aiutare la Primavera di Sanderra, ora gestita da Angelo Fabiani, a riconquistare la massima serie. In questo senso il presidente Lotito ha acquistato una villa per i “fuori sede” a circa 1 km dal centro sportivo, dove vengono accompagnati da una navetta messa a disposizione dal club.

