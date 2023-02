Sanremo 2023, la sorella di una big era bomber della Lazio: ecco chi

La sorella di una delle big della kermesse musicale è stata attaccante della Lazio femminile trovando anche la via del gol...

Sul palco dell'Ariston ieri sera ha spaccato. No, non stiamo parlando di Blanco e della sua sfuriata. A incantare per stile, look e voce è stata Elodie. L'ex concorrente di Amici con la sua Due ha chiuso la prima serata al secondo posto alle spalle del super favorito Marco Mengoni. La cantante romana si è presentata con un body ultra aderente nero, calze nere velate e una pelliccia di piume in stile Cigno Nero. L'artista, totalmente vestita in Valentino Couture, ha impreziosito il tutto con un trucco vistoso sempre sui toni scuri. Bella e brava insomma Elodie Di Patrizi. Molti di voi non sapranno che la sorella dell'artista ha indossato la maglia della Lazio.

BOMBER ROSA - Fey Di Patrizi, infatti, ha giocato nella Lazio femminile ed era uno dei prospetti più interessanti della squadra. Nel 2009, ad appena 17 anni, la ragazza ha esordito in Serie A trovando anche la via del gol. Nel 2009 scrivevamo: "Fey Di Patrizi quest'anno è una predestinata, appena diciassettenne, anzi non ancora (classe 1993) ma già fisicamente e tecnicamente pronta per ben figurare in serie A, la punta biancoceleste si è rimessa in forma molto presto e nella trasferta di Monza con le biancorosse ha dimostrato tutto il suo valore e la sua classe innata". La ragazza ha segnato la rete della vittoria sul campo del FiammaMonza questa la cronaca del gol: "All'89' infatti la Lazio si porta in vantaggio per 3 a 2 e chiude così la partita con un gran tiro proprio di Fey Di Patrizi, una bordata sulla quale il portiere biancorosso non può nulla e che regala i tre punti alle biancocelesti. Grande l'esultanza per la piccola Fey e per i tifosi della Lazio Femminile che hano trovato una nuova stella nascente. Una tradizione che si rinnova nella squadra più titolata in fatto di scudetti, che ha visto tra le sue fila le più grandi attaccanti del calcio femminile italiano. Un facile pronostico anticipato alla piccola Fey dall'umile scrivente, che l'ha vista esordire quest'anno con autorevolezza nel massimo campionato di calcio delle donne".

Fey poi ha lasciato il calcio e si è occupata di altro, mentre la sorella si è affermata nel mondo della musica. Chissà come Elodie chiuderà il Festival che la vede tra le possibili sorprese.

