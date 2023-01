Sassuolo - Lazio, i commentatori scelti da DAZN per il match

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sassuolo - Lazio è la partita che apre la domenica di Serie A. Alle 12:30 al Mapei Stadium i biancocelesti dovranno dimostrare di aver imparato dagli errori fatti nei match contro Lecce ed Empoli e tornare in carreggiata per il quarto posto. Il match sarà disponibile su DAZN. La piattaforma ha scelto i commentatori per il Lunch Match e lo ha comunicato sul proprio sito: Dario Mastroianni racconterà cosa accadrà in campo e verrà dal commento tecnico di Fabio Bazzani, ex giocatore laziale.