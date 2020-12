Scanzi: "La Lazio finora mi ha deluso, manca di continuità"

La Lazio rimane concentrata per arrivare al massimo alla sfida con il Milan. Ai microfoni di TMW il giornalista Andrea Scanzi ha espresso la sua opinione sulla gara in programma: "Pioli ha creato un collettivo che crede in se stesso. E questo si vede. Sarà difficile però con la Lazio, mancheranno troppi giocatori che sono difficili da sostituire. La Lazio è quella che ha deluso di più finora, manca di continuità. Non riesco ancora a capire la vera Lazio, se è quella che si è qualificata con un certo agio in Champions o quella che è caduta anche con delle piccole in campionato. Avremo però domani un quadro più chiaro sulle due squadre".