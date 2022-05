Sconcerti commenta Mourinho: "Ha fatto bene a parlare del gol di Acerbi"

Fonte: TMW Radio

La Roma non è riuscita a vincere contro il Bologna, ma durante la conferenza stampa post partita di José Mourinho il risultato è passato in secondo piano. L'allenatore giallorosso si è concentrato sul gol di Acerbi contro lo Spezia che ha permesso ai biancocelesti di portare a casa i tre punti. Mario Sconcerti, durante il suo intervento a TMW Radio, ha commentato le parole del portoghese: "Le parole di Mourinho? Ho due visioni. Uno è che sia giusto l'allenatore della Roma parli di queste cose perché il risultato ha portato la Lazio a ridosso alla sua squadra. La secondo visione che ho è che sarebbe meglio non commentare ciò che accade su altri campi da parte degli allenatori, perché si dà ancora più adito sennò".