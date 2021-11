Serbia al Mondiale, Milinkovic: "In nazionale è la vittoria più importante"

Milinkovic ha battuto Cristiano Ronaldo. La Serbia ha strappato la qualificazione diretta per il Mondiale Qatar 2022, mentre il Portogallo passerà per i playoff. A fine partita il centrocampista della Lazio è apparso raggiante ai microfoni della tv serba: "Abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo fatto la partita per 90 minuti, avevamo bisogno di una vittoria, mentre il Portogallo ha giocato per il pareggio. Stasera abbiamo dimostrato di essere superiori e siamo contenti. Tutta la Serbia è felice, c'è poco da dire". Sul grande traguardo raggiunto: "Non sono in nazionale da tanto tempo, ma questa per me è certamente la vittoria più importante. È una cosa grandiosa che la Serbia partecipi a due Mondiali di fila. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, dando tutti del nostro meglio, puntavamo il primo posto fin dalla prima giornata e siamo riusciti a raggiungerlo".