Serbia, i convocati di Stojkovic: presente un biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato è finito, i calciatori si stanno godendo meritato riposo ma per qualcuno di loro le vacanze saranno interrotte a breve. Tornano in campo le Nazionali per dispuatare la Nations League e a tal proposito man mano i vari ct stanno diramando le liste dei convocati. Per quanto riguarda la Serbia, Stojkovic ha comunicato le sue scelte. Non sono quelle definitive, è una pre-convocazione che poi sarà successivamente confermata. Al momento, tra i 34 nomi si legge anche quello di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo si conferma un punto di riferimento non solo per la Lazio ma anche per la sua nazionale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE