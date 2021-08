Serie A, accordo Sky-Dazn per le partite nei locali pubblici: i dettagli

Si è tenuta oggi un'Assemblea con le 20 squadre di Serie A per discutere in particolare di due punti legati alla questione diritti tv. Il primo riguardava la richiesta di Dazn di poter sublicenziare a favore di Sky i diritti del pacchetto 1 per la trasmissione delle partite nei pubblici esercizi in via non esclusiva, la quale è stata accolta favorevolmente dai club. Sarà ora necessaria l'autorizzazione di AGCom e AGCM per l'utilizzo di questi diritti da parte di Sky. L'altro nodo era sui diritti tv per l'area Medio Oriente e Nord Africa nel prossimo triennio ed è stato deliberato di procedere alla creazione di un canale YouTube in lingua araba sul quale saranno trasmessi cinque incontri per ogni giornata di campionato.