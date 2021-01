Serie A al giro di boa, il confronto con la passata stagione: Lazio in passivo, +18 per il Milan

Concluso il girone di andata di questa Serie A si può stilare un primo bilancio rispetto all'anno scorso. Punteggio in passivo per la Lazio di Inzaghi che ha sicuramente pagato l'impegno in Champions League e ha totalizzato 9 punti in meno rispetto a un anno fa (da 43 a 34). Al primo posto in questa speciale classifica c'è il Milan che segna un +18 (da 25 a 43) che gli sta valendo il primato in campionato, seguito dal Sassuolo con +11 (da 19 a 30) che proietta i neroverdi in piena corsa per l'Europa. In attivo anche Napoli (+10) e Sampdoria (+7), mentre tra le delusioni rientrano sicuramente la Juventus (-12) oltre alle tre squadre invischiate inaspettatamente nella lotta salvezza, ovvero Parma (-15), Cagliari (-15) e Torino (-14). Di seguito il confronto completo con tutte le squadre.

Attivo: Milan +18; Sassuolo +11; Napoli* +10; Sampdoria +7; Verona +4; Genoa +4; Roma +2; Atalanta +1.

Neutro: Fiorentina -

Passivo: Parma -15; Cagliari -15; Torino -14; Juventus* -12; Lazio -9; Udinese -6,; Inter -5; Bologna -3.