Serie A, Caicedo entra nella top 5 di una speciale classifica: ecco quale

Ci pensa ancora una volta Caicedo a togliere le castagne dal fuoco per la Lazio. Il bomber ecuadoregno entra e segna il gol decisivo per il 3-2 finale ai danni del Crotone. Non è la prima volta che con pochi minuti a disposizione l'attaccante riesce ad andare a segno e questo gli ha permesso di entrare in una speciale classifica. Come riporta Lazio Page, Caicedo è il 5° miglior giocatore di Serie A per gol segnati in base ai minuti disputati. Meglio di lui Muriel, Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku. Di seguito la top 5 completa con la media dei minuti che separano una marcatura dall'altra per ognuno di loro.

60’ Muriel

78’ Ibrahimovic

92’ Ronaldo

108’ Lukaku

114’ Caicedo