Serie A, classifiche a confronto: la posizione della Lazio rispetto all'anno scorso

Sono passate solo 8 giornate in questo campionato 2021/2022, ma è già possibile tirare qualche somma. Il Napoli ha impressionato vincendo fin qui tutte le partite, seguito dal Milan fermato sul pari solo dalla Juventus a Torino. Tiene il passo la Lazio, più o meno in linea con le aspettative. Il quarto posto, occupato dai cugini della Roma, dista una sola lunghezza, ma anche Atalanta e Juventus sono a pari punti con i biancocelesti.

CONFRONTO - Rispetto alla passata stagione dunque il Napoli è la squadra che segna il maggior incremento di punti dopo le prime 8 giornate (+9). La Lazio di Sarri viaggia per il momento sulla stessa lunghezza d'onda di quella dell'ultima stagione di Inzaghi con 14 punti conquistati, così come l'Atalanta. Crollo del Sassuolo che, complice l'addio di De Zerbi e l'arrivo di Diosini, registra addirittura un -10. Di seguito la classifica completa.

Napoli 24 punti (+9)

Milan 22 (+2)

Inter 17 (+2)

Roma 15 (-2)

Lazio 14 (=)

Atalanta 14 (=)

Juventus 14 (-2)

Fiorentina 12 (+4)

Bologna 12 (+3)

Udinese 9 (+2)

Empoli 9 (in Serie B)

Torino 8 (+3)

Hellas Verona 8 (-4)

Sassuolo 8 (-10)

Venezia 8 (in Serie B)

Spezia 7 (-2)

Sampdoria 6 (-4)

Genoa 6 (+1)

Cagliari 6 (-4)

Salernitana 4 (in Serie B)