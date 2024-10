Serie A, Criscitiello e il retroscena sugli ascolti: "Udinese - Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in diretta su TV Play, Michele Criscitiello ha parlato di come, televisivamente parlando, la Serie a non sia interessante quanto sembri e per giustificare la sua tesi ha riportato un dato riguardante una partita della Lazio. Ecco le sue parole: "Fino a 2 anni fa conoscevo tutti i dati di ascolto della Serie A. Tolte Inter, Milan, Juve, Roma e Napoli, le partite non vengono seguite così tanto. Qualche anno fa Udinese - Lazio aveva fatto 35000 ascolti al minuto medio e vi assicuro che per essere domenica alle 15 era veramente pochissimo. Purtroppo tranne quelle 4-5 squadre che ti fanno anche 2 milioni, le altre non rendono"