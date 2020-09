Serie A, CVC chiede una clausola speciale per l'acquisto della media company

Come ormai è noto da tempo, i diritti Tv della Serie A per il prossimo triennio saranno gestiti da una media company venduta a fondi stranieri. Il 10% di essa sarà ceduta alla cordata formata da Advent, Fsi e CVC. Quest'ultima, come riporta MF - Milano Finanza, ha chiesto di inserire all'interno del contratto una clausola 'Post Covid' affinchè i fondi non possano annullare il contratto in caso di nuovo stop del campionato per cause di forza maggiori. Inoltre i consulenti della Lega starebbero spingendo per far eliminare o modificare gli indennizzi richiesti dai fondi a carico dei club, se si dovessero verificare nuove interruzioni indipendenti dalla Serie A. Gli avvenimenti di quest'annata hanno modificato anche gli accorgimenti durante la stipulazione di un contratto, segnando l'inizio di una nuova era.