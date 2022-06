Serie A, De Siervo: "Vi dico cosa penso del derby della Capitale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durante la diretta per stilare il calendario per la prossima stagione di Serie A 2022/2023, Luigi De Siervo, amministratore delegato, si è espresso in merito al derby della Capitale. Infatti, Roma - Lazio si disputerà il 6 novembre e il ritorno, il 19 marzo. Questo l'intervento di De Siervo: "Le grandi tifoserie, le grandi tradizioni e scontri come questi tra campioni danno ulteriore stimolo alle lotte in campionato. Queste partite riaccendono la passione, complici anche coreografie pazzesche".