Serie A, doppio Pandev per il Genoa: cade il Napoli a Marassi

Genoa - Napoli è il match che chiude questa giornata di Serie A. I partenopei provano a fare sin da subito la partita, ma è il grifone a colpire alla prima disattenzione dell'avversario: passaggio smarcante in area per Pandev, che batte Ospina con freddezza. Il Napoli prova a reagire, un colpo di testa di Petagna si stampa sul legno. Nonostante gli sforzi degli uomini di Gattuso è ancora il Genoa a colpire: sempre Pandev, che riceve e batte ancora una volta il portiere. Un duro colpo, che però non abbatte gli ospiti. Il monologo Napoli non ha effetto fino al minuto 79, quando Politano piomba su un pallone vagante in area e infila all'angolino. Passano i minuti, il pareggio non arriva. Al termine della gara il risultato è di 2 a 1 per il Genoa.