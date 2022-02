Serie A, Dzeko risponde a Insigne: Napoli e Inter non si fanno male

Il big match scudetto della 25esima giornata di Serie A finisce in parità. Al Maradona tra Napoli e Inter è 1-1. Sblocca la partita dopo pochi minuti Insigne su calcio di rigore procurato da Osimhen. Gli azzurri sembrano in controllo ma a inizio ripresa Dzeko trova il gol del pari da pochi metri. Gara intensa fino alla fine giocata su ritmi altissimi ma nessuno riesce ad avere la meglio. I nerazzurri, che hanno sempre una partita in meno da recuperare, restano al primo posto in classifica a +1 dal Napoli e a +2 dal Milan che domani ha l'occasione di completare il sorpasso in vetta.