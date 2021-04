Serie A, effetto Ramadan: ecco i giocatori che digiuneranno

Un mese di digiuno, ieri il mondo musulmano ha inaugurato il Ramadan, che andrà avanti fino al 12 maggio e che condizionerà la vita di tutti i musulmani praticanti, compresi alcuni calciatori della nostra Serie A. Non si potrà nè bere nè mangiare dall'alba al tramonto, di certo non la migliore condizione per degli atleti professionisti. Il Milan è la squadra con più calciatori: Kessiè, Calhanoglu e Bennacer, così come il Bologna, con Juwara, Mbaye e Barrow, che però non seguiranno in modo integrale il rito, e la Fiorentina con Ribery, Malcuit e Amrabat. Un giocatore a testa invece per Inter, Juventus, Napoli e Sampdoria, rispettivamente con Hakimi, Demiral, Ghoulam e Colley. Nella Roma c'è Diawara che lo seguirà ma si prenderà qualche libertà in occasione delle partite. Chiude il Benevento con Dabo, che però in quanto non praticante non dovrebbe seguire le regole imposte dal rito. Non figura quindi nessun calciatore della Lazio.