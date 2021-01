Serie A, i migliori italiani del 17° turno: c'è un biancoceleste

Il 17° turno di Serie A ha visto vincere la Lazio sul campo del Parma grazie alle reti di Lis Alberto e Caicedo. Da sottolineare la prova di Manuel Lazzari che, insieme a Lorenzo Pellegrini della Roma, è stato votato come miglior calciatore italiano della giornata. L'esterno di Inzaghi ha offerto la solita prestazione generosa con le sue discese sulla fascia fornendo anche l'assist per il gol del Mago. Di seguito il comunicato comparso sul sito della FIGC: "Manuel Lazzari e Lorenzo Pellegrini sono i migliori italiani della 17^ giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Lazzari brilla nel successo della Lazio a Parma, Pellegrini è tra i protagonisti del big-match di giornata Roma-Inter. Entrambi ottengono una media-voto di 7,17. Per il biancoceleste arrivano il 7,5 de La Gazzetta dello Sport e i 7 di Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport; il giallorosso incassa il 7,5 dal Corsport, mentre la Rosea e Tuttosport gli riservano un 7. Lazzari è una spina nel fianco della difesa del Parma e la sua presenza spicca soprattutto nell'azione del gol di Luis Alberto: la avvia con un anticipo a centrocampo e la conclude rifinendo per il gol del spagnolo, è il suo terzo assist stagionale. All'Olimpico Pellegrini è presente nelle principali trame offensive della Roma e ha il merito di sbloccare il risultato con un sinistro secco all'angolino. Per il centrocampista giallorosso è il terzo gol in campionato, dopo quelli segnati a dicembre contro Bologna e Torino".