Serie A, il Genoa ribalta il Cagliari grazie a Fares: esordio e doppietta per l’ex Lazio

Non poteva esserci esordio migliore per Mohamed Fares con la maglia del Genoa. Nella terza giornata di campionato, il Cagliari inizia bene e si porta sul doppio vantaggio in casa contro il Grifone. La reazione dei liguri però è decisa e veemente. Prima il colpo di testa in tuffo di Destro e poi la doppietta dell'algerino consentono a Ballardini di rimontare il risultato. Corner di Rovella che pesca l'esterno di proprietà della Lazio tutto solo in area. La sua girata aerea termina la sua corsa alle spalle di Cragno. Pochi minuti dopo Momo concede anche il bis: traversone tagliato di Cambiaso e altro grande inserimento dell'ex Spal che stacca ancora di testa e gonfia la rete.