Serie A, il Napoli non stecca: a Salerno basta un gol di Zielinski

Basta un gol al Napoli per vincere il derby campano con la Salernitana. A decidere il match è Piotr Zielinski al 61', bravo a ribadire a rete dopo la traversa colpita da Petagna. Pesante per i padroni di casa il rosso rimediato da Kastanos al 70' anche se l'inferiorità numerica è durata solo 7 minuti vista l'espulsione di Koulibaly per fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing dei padroni di casa che non riescono a trovare la via del pareggio. Prossimo impegno per la squadra di Colantuono contro la Lazio.