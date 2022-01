Serie A, il programma della 22° giornata: si gioca fino a lunedì

La Lazio scende in campo alle 18 sul campo della Salernitana in una giornata di campionato che si disputarà fino a lunedì. Apre il programma sabato alle 15 Sampdoria - Torino e, dopo la sfida dell'Arechi, chiude alle 20:45 Juventus - Udinese. Tra le partite della domenica spicca il posticipo tra Atalanta e Inter a Bergamo, mentre lunedì scenderanno in campo le reduci dall'impegno in Coppa Italia: Napoli, Milan, Fiorentina e Genoa.

Di seguito l'elenco completo.

Sabato 15 gennaio: ore 15:00 Sampdoria - Torino, ore 18:00 Salernitana - Lazio, ore 20:45 Juventus - Udinese.

Domenica 16 gennaio: ore 12:30 Sassuolo - Hellas Verona, ore 15:00 Venezia - Empoli, ore 18:00 Roma - Cagliari, ore 20:45 Atalanta - Inter.

Lunedì 17 gennaio: ore 18:30 Bologna - Napoli e Milan - Spezia, ore 20:45 Fiorentina - Genoa.