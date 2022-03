Serie A, il rapporto fra italiani e stranieri è impressionante: nella Lazio...

Fonte: Sky Sport

La non qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale in Qatar ha fatto puntare i riflettori sui vari problemi del sistema calcio italiano. Uno dei più importanti è la poca presenza di giocatori italiani in Serie A. Sky Sport ha pubblicato un grafico riguardante il rapporto tra giocatori con nazionalità italiana e quelli stranieri che giocano nel nostro campionato riguardo le ultime stagioni. I numeri sono impressionanti: dalla stagione 2017/18 sono sempre più i calciatori provenienti da paesi esteri che quelli nati e cresciuti sul territorio italiano. Il maggior divario si è registrato nella scorsa stagione, 2020/21, con il rapporto di 1:1.5 (234 italiani contro i 360 stranieri).

LA ROSA DELLA LAZIO - Nella Lazio la linea seguita è identica a quella delle altre squadre. La rosa attuale, 25 giocatori, è composta per la maggior parte da stranieri. Sono infatti 7 gli italiani nei biancocelesti: Acerbi, Cataldi, Lazzari, Zaccagni, Immobile e i due oriundi Luiz Felipe e Andrè Anderson. Ci sarebbe anche Leiva che possiede il doppio passaporto, italiano e brasiliano, ma il centrocampista ha scelto di rappresentare i carioca. Il rapporto tra italiani e stranieri nella Lazio è di 1:2.6. Un dato che deve far riflettere sia singolo club, ma in generale tutto il movimento nazionale.