Serie A, il Sassuolo vince e va in testa. Rimonte di Inter e Bologna, passeggia la Roma

Forse solo per qualche ora, ma il Sassuolo è primo in classifica. Dopo otto giornate la squadra di De Zerbi ha conquistato 18 punti che valgono il primato momentaneo, aspettando lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Gli ultimi tre sono arrivati sul campo del Verona, con una prestazione di livello: Boga nel primo tempo e Berardi nella ripresa fanno volare i neroverdi. Successo in rimonta per l’Inter, che dopo essere andata sotto di due gol riesce a reagire. Decisivo Lukaku, con una doppietta e l’assist per il 4-2 di Lautaro Martinez, di Sanchez invece il primo gol dei nerazzurri, che salgono così a 15 punti. Vittorie anche per Roma e Bologna, rispettivamente contro Parma e Sampdoria.

I risultati delle 15:

Inter-Torino 4-2

Roma-Parma 3-0

Sampdoria-Bologna 1-2

Verona-Sassuolo 0-2