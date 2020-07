Serie A, il Torino alza la cresta: 3-0 al Genoa e +8 dalla zona retrocessione

Il Torino vince lo scontro salvezza 3-0 contro un Genoa pigro e inconcludente. Partita maschia dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Longo che si aggrappa al solito Belotti. I granata vanno in vantaggio a fine primo tempo con Bremer di testa. Nella ripresa prima Lukic e poi il Gallo chiudono i conti. Buona prestazione dei granata che fanno un grande passo avanti verso la salvezza, ora sono a +8 dal Lecce terzultimo. Il Genoa, invece, non riesce a dare continuità alla vittoria sulla Spal e rimane in una situazione pericolosa di classifica. I grifoni sono a una sola lunghezza dalla zona Serie B.