Serie A, Immobile alieno: ha già superato più della metà dei capocannonieri

“Vabbè, allora dillo!”. È la frase che hanno pronunciato (o che pronuncerebbero, alcuni non ci sono più) più della metà dei capocannonieri passati della Serie A al 3-0 siglato da Immobile contro la Spal. Un gol pazzo, bellissimo, di un bomber al quale ormai riesce tutto. Ma non è un caso. Lo stato di grazia del 17 di Inzaghi prosegue imperterrito da inizio stagione, non accenna ad arrestarsi. E ora i suoi numeri fanno spavento. Come riportato dalla pagina Instagram statistichefantacalcio, con i 25 gol realizzati in 21 giornate di campionato Immobile ha già superato i gol a fine stagione di 50 degli 87 capocannonieri della storia della Serie A. E per raggiungere il sé stesso della propria miglior annata in carriera - quella 2017/18 -, gli mancano solo 4 marcature. A quel punto anche Ciro si riguarderà seduto sul divano, esclamando: “Vabbè, allora dillo!”.

