Serie A, in arrivo un nuovo premio: sarà per gli allenatori…

È arrivata un'altra novità per la stagione 2021/22 che riguarda la Serie A. Dopo aver introdotto, nel 2018/19, il premio per il miglior giocatore della stagione, la Lega ha deciso di premiare da quest'anno anche i tecnici. È stato introdotto infatti l'MVC (most valuable coach) dedicato agli allenatori della massima serie italiana. Un gruppo di giornalisti, scelti tra le più importanti testate giornalistiche, valuteranno le prestazioni sportive dei vari mister in base a criteri tecnici, qualità del gioco espresso, comportamento e fair play. Al termine dell'ultima gara di campionat di ogni mese, i giornalisti esprimeranno la propria preferenza e il tecnico più votato verrà premiato sul campo con il MVC. Sarri, Allegri, Spalletti, Inzaghi, Mourinho, Pioli, Gasperini e gli altri sono pronti a darsi battaglia a colpi di tattica.