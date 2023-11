Serie A, in campo l'Inter ma non solo: il programma odierno

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi prosegue l'undicesima giornata, dopo l'anticipo tra Bologna e Lazio, dove i ragazzi di Motta hanno avuto la meglio grazie al gol di Ferguson. Alle 15.00, la Salernitana ospita il Napoli. I padroni di casa hanno bisogno di punti per lasciare l'ultimo posto in classifica. I ragazzi di Garcia devono vincere per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante sette punti. Alle 20.45, l'Atalanta ospita l'Inter. Gli uomini di Gasperini vogliono continuare a stupire e mantenere il quarto posto in classifica. I ragazzi di Inzaghi vogliono vincere per rimanere in vetta.

