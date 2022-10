Serie A, in campo Roma e Monza: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi si chiude il dodicesimo turno di campionato. Alle 18:30 la Roma è ospite del Verona. I padroni di casa, cercheranno di fare punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica dopo sei ko consecutivi. La squadra di Mourinho vuole i tre punti per agganciare la zone nobili della classifica e scavalcare la Lazio. Alle 20:45 scende in campo il Monza contro il Bologna. I ragazzi di Palladino, dopo una settimana shock vogliono concentrarsi sul calcio giocato e dedicare l'eventuale vittoria a Pablo Mari. Gli ospiti hanno bisogno di punti per staccarsi dalla zona retrocessione.

